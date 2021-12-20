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Кабмин за 2021 год выделил 166 млрд рублей на опережающий ремонт дорог в регионах

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, это позволило отремонтировать дополнительно более 2 тыс. км дорог в субъектах и досрочно завершить работы на 400 объектах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ в течение 2021 года дополнительно направило 166 млрд рублей на ремонт региональных дорог, который ранее был запланирован на следующие сезоны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в понедельник во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина.

"Только на региональные дороги, Михаил Владимирович, в этом году вы подписали дополнительные постановления на опережающее финансирование 166 млрд [рублей]. <...> 2022, 2023 годы мы начали финансировать раньше", - сказал Хуснуллин.

По его словам, это позволило отремонтировать в этом году дополнительно более 2 тыс. км дорог в субъектах и досрочно завершить работы на 400 объектах.

Хуснуллин добавил, что в ближайшее время планируется уделить внимание регионам, которые отстают от средних показателей в стране по качеству дорог, а также ремонту аварийных мостов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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