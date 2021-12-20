ЦБ считает, что сумма похищенных мошенниками средств в 2021 году будет выше, чем в 2020-м

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Общая сумма средств, которую мошенники похитили со счетов россиян, в 2021 году будет выше, чем годом ранее, когда злоумышленники украли около 9 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"Проблема мошенничества очень актуальна, злоумышленники используют все более изощренные схемы и сценарии для кражи денег у граждан, ущерб от их действий растет. В среднем в квартал мошенники крадут около 3 млрд рублей, а по нашим предварительным оценкам, их совокупный размер за весь 2021 год будет больше, чем в прошлом, когда мошенники похитили примерно 9 млрд рублей", - сказал он.

Уваров уточнил, что в прошлом году средний размер одной кражи составил чуть больше 11 тыс. рублей. "Решение проблемы кибермошенничества - один из наших приоритетов. Для этого мы предлагаем ряд мер, направленных на защиту интересов граждан", - подчеркнул он.