ЦБ раскрыл детали нового механизма возврата похищенных мошенниками денег со счетов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России предлагает новый механизм возврата денег, похищенных со счетов граждан, для этого потребуется внести изменения в законодательство. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"Мы проанализировали ситуацию и предлагаем рассмотреть возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии. Обсуждается возможность безусловного возврата всей похищенной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию, полученную от нас и содержащуюся в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента", - сказал он. Уваров добавил, что для реализации предложения потребуется внесение изменений в отдельные статьи закона "О национальной платежной системе". "Мы рассчитываем на скорейшее принятие поправок, чтобы минимизировать ущерб клиентов финансовых организаций от действий злоумышленников", - подчеркнул он.

Уваров также уточнил, что по действующему законодательству клиент банка вправе рассчитывать на возмещение денег в полном размере, если он не нарушил условия договора, то есть не передал злоумышленникам банковские сведения (смс-код, номер платежной карты и другую информацию).

"Одновременно мы видим, что широкое распространение получает мошенничество, преимущественно телефонное, когда граждане добровольно раскрывают банковские сведения злоумышленникам. И в этой ситуации, если человек нарушил условия договора и предоставил информацию о своих персональных данных, пин-коде, номере карты или счета, то он этого права лишается. Это негативно влияет на доверие потребителей к дистанционным платежным сервисам", - отметил Уваров.