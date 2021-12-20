"Газпром" не бронировал доптранзит газа через Украину в январе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по Ямалу - Европе на аукционе в понедельник. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

"Газпром" также забронировал на январь лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, востребованными оказались только 19,28 млн кубометров.