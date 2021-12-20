В России на программу догазификации подали 525 тыс. заявок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Компания "Газпром межрегионгаз" приняла 525 тыс. заявок по программе догазификации. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"Потенциал догазификации - около 2,5 млн домовладений в стране. Сейчас уже 525 тыс. заявок поступило от жителей, и мы построим газопроводы до их домов", - сказал он на открытии выставки "История одного города - будущее всей страны. Газовое наследие Петербурга", посвященной 210-летию газового дела России и 25-летию группы компаний "Газпром межрегионгаз".

Ранее Густов отмечал, что компания намерена выполнить программу догазификации до конца 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.