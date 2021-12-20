Цена зимнего дизеля на бирже обновляет максимум третий торговый день подряд

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в понедельник обновила исторический максимум и составила 62,63 тыс. руб. за тонну. Стоимость этого вида топлива превышает рекордные значения третий торговый день подряд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена зимнего дизеля выросла за день на 0,4%, до 62,63 тыс. руб. за тонну. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря - 62,41 тыс. руб. за тонну, а 16 декабря стоимость зимнего дизеля впервые превысила 62 тыс. руб. за тонну (62,16 тыс. руб. за тонну).

В то же время межсезонный дизель подорожал на 0,3%, до 50,86 тыс. руб. за тонну, а летний дизель подешевел на 0,4%, до 49,33 тыс. руб. за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 на бирже увеличилась на 1,6%, до 48,65 тыс. руб. за тонну, бензина Аи-95 - на 1,3%, до 50,82 тыс. руб. за тонну. Биржевая цена на топочный мазут выросла на 0,03%, до 24,89 тыс. руб. за тонну.

Сжиженные углеводородные газы подешевели на 5,5%, до 28,2 тыс. руб. за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилось в цене на 0,7%, до 57,35 тыс. руб. за тонну.