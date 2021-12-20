Кабмин ФРГ напомнил, что не видит влияния политики на сертификацию "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Сертификация газопровода "Северный поток - 2", которая сейчас приостановлена, носит административный характер, процесс не связан с политикой. Об этом напомнил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Сертификация не имеет политической стороны", - сказал он.

Представитель Минэкономики ФРГ со своей стороны указала, что сам проект является экономическим, но "имеет геополитический аспект", который связан с транзитом газа через Украину. Берлин, напомнила она, поддерживает этот транзит.