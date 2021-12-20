Кабмин сократил объем компенсаций авиакомпаниям за вывоз туристов из Турции и Танзании

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ уменьшило объем компенсаций авиакомпаниям за вывоз российских туристов из Турции и Танзании с 350 млн рублей до 100 млн рублей. При этом субсидиями планируется компенсировать авиакомпаниям расходы за возвращение не 36 тыс. россиян, а всего 15 тыс., говорится в распоряжении правительства РФ.

Россия с 15 апреля по 22 июня ограничивала пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также были приостановлены рейсы в Танзанию (они закрыты до сих пор). Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании в конце апреля.

Размер предоставленной субсидии рассчитывается по формуле: затраты авиакомпании на выполнение международного рейса (включающие затрату на оплату труда летного состава, затраты на горюче-смазочные материалы, аэронавигационное, наземное обслуживание и обслуживание в аэропорту) минус выручка от перевозки пассажиров на осуществленных рейсах.