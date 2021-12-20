Хуснуллин сообщил, что "дорожный" нацпроект планируют выполнить на год раньше

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Дорожники планируют на год раньше, к концу 2023 года, достичь выполнения показателей нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) за счет дополнительных бюджетных средств. Опережающие темпы строительства не только улучшают качество жизни населения, но и вносят вклад в борьбу с инфляцией, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Ставим для себя задачу до конца 2023 года обеспечить достижение всех показателей нацпроекта", - отметил Хуснуллин. Ранее в БКД планировался рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 50,9% в 2024 году, доли дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году.

Как добавил Хуснуллин, увеличение объемов дорожного строительства стало возможным за счет дополнительного финансирования из бюджета. "Только на региональные дороги в этом году на опережающее финансирование дополнительно выделено 166 млрд рублей. Благодаря этому нам удалось опережающими темпами отремонтировать в этом году 2200 км дорог, завершить работы по 400 объектам досрочно", - отметил вице-премьер, пояснив, что средства выделяются из планировавшихся расходов следующих лет. На самом совещании также объявлено, что правительство РФ в ближайшие два года направит 84 российским регионам дополнительно порядка 100 млрд рублей на развитие дорожной сети.

Всего в 2021 году на реализацию мероприятий нацпроекта БКД выделено свыше 555 млрд рублей, говорил ранее министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, в 2021 году планируемая площадь укладки верхних слоев асфальтобетона составляла более 132 млн кв. м, а общая протяженность дорожных объектов в работе - около 16 тыс. км. Как отметил сегодня Хуснуллин, все физические показатели нацпроекта на этот год уже выполнены.

Повышение качества жизни

По словам вице-премьера, хорошие дороги непосредственно влияют на качество жизни граждан и на развитие экономики регионов. В том числе, влияют и на снижение смертности. "Благодаря тому, что дороги отремонтированы, движение стало более безопасным, у нас количество смертей [на дорогах] снизилось на 9%", - пояснил он. Также вице-премьер отметил вклад быстрого строительства в борьбу с инфляцией. "Мы экономим значительно деньги, строя быстрей. Чем быстрее мы строим, тем дешевле это для бюджета", - подчеркнул Хуснуллин.

Со следующего года, по словам Хуснуллина, большее внимание будет уделяться аварийным мостовым сооружениям и доведению их к нормативному состоянию. "А также доведению до общероссийских показателей тех субъектов РФ, у которых изначально был низкая база автомобильных дорог в нормативном состоянии", - сказал он.

Кроме того, вице-премьер пообещал завершение работы над формированием опорной сети автомобильных дорог, связывающей федеральные и региональные дороги. "В рамках национального проекта будем добиваться, чтобы не менее 138 тыс. км дорог соответствовали самым высоким требованиям до конца 2024 года", - сказал он, отметив, что эта сеть охватит около 103 млн человек населения страны.