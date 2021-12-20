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Пандемия COVID-19
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Давосский форум перенесли из-за распространения омикрон-штамма

Как сообщили организаторы, встреча состоится не в январе, а в начале лета
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Планировавшаяся на 17-21 января в швейцарском Давосе ежегодная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) не состоится из неопределенности, связанной с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила в понедельник в Женеве штаб-квартира ВЭФ, подчеркнув, что провести встречу планируется в начале лета.

"Всемирный экономический форум перенесет проведение своей ежегодной встречи в Давосе в свете неопределенности по поводу омикрон-штамма, - говорится в сообщении. - Теперь она планируется на начало лета".

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ШвейцарияПандемия COVID-19
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