Давосский форум перенесли из-за распространения омикрон-штамма

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Планировавшаяся на 17-21 января в швейцарском Давосе ежегодная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) не состоится из неопределенности, связанной с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила в понедельник в Женеве штаб-квартира ВЭФ, подчеркнув, что провести встречу планируется в начале лета.

"Всемирный экономический форум перенесет проведение своей ежегодной встречи в Давосе в свете неопределенности по поводу омикрон-штамма, - говорится в сообщении. - Теперь она планируется на начало лета".