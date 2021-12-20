"Россети" повысили надежность электроснабжения нацпарка "Ергаки" на юге Красноярского края

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Россети" инвестировали 209 млн рублей в модернизацию подстанции, обеспечивающий электроэнергией инфраструктуру природного парка "Ергаки" и потребителей двух районов Красноярского края. Об этом говорится в сообщении группы.

В частности, для повышения надежности энергоснабжения компания "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") провела модернизацию подстанции 220 кВ "Шушенская-опорная", обеспечивающей электроэнергией парк "Ергаки", а также порядка 51 тыс. человек, проживающих в Ермаковском и Шушенском районах края, музей-заповедник "Шушенское". Кроме того, подстанция является важным звеном транзита 220 кВ, который связывает регион с Республикой Тыва.

"Установлен новый автотрансформатор (63 МВА), внедрены современные микропроцессорные комплексы релейной защиты со встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий, что позволяет защитить оборудования от коротких замыканий", - отмечается в сообщении.

Как добавили в группе, инвестиции составили 209 млн рублей. Мощность подстанции осталась прежней - 189 МВА.

О парке

"Ергаки" - уникальный природный парк в горной системе Западного Саяна (площадь - 343 тыс. га, высота главных пиков - свыше 2,2 тыс. м). Сейчас для развития туристической инфраструктуры ведется строительство экологической тропы. В перспективе планируется закольцевать 35-километровый маршрут: урочище Тушканчик - озеро Мраморное - скала Висячий камень - озеро Радужное.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.