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ВТО: темпы роста торговли товарами в мире в III квартале были ниже прогнозируемых

На росте торговли сказались нарушения цепочек поставок, нехватка в поставках продукции и растущее число случаев COVID-19

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объем торговли товарами в мире снизился в третьем квартале текущего года на 0,8% после четырех подряд кварталов роста. Причиной послужило, в частности, нарушение цепочек поставок, сообщила в понедельник Всемирная торговая организация (ВТО), подчеркнув, что по итогам 2021 года тем не менее по-прежнему ожидается рост на уровне 10,8% по сравнению с прошлым годом.

Подчеркивается, что "объем мировой торговли товарами упал в третьем квартале 2021 года на 0,8% после четырех подряд кварталов сильного роста, поскольку на росте торговли сказались нарушения цепочек поставок, нехватка в поставках продукции и растущее число случаев COVID-19".

Вместе с тем в ВТО констатировали, что, "несмотря на сильные сдерживающие факторы, обусловившие снижение в третьем квартале, объем торговли по-прежнему был выше на 11,9% по итогам сентября в годовом исчислении". Это несколько ниже прогнозировавшихся 12,7%. Тем не менее прогнозируемый по итогам 2021 года рост торговли товарами на уровне 10,8% "по-прежнему может быть достигнут".

По мнению экспертов, "это - реальная возможность", поскольку меры по разблокированию контейнерных перевозок в портах на западном побережье США осуществляются с "определенным успехом". Тем не менее в ВТО предупреждают, что появление омикрон-штамма коронавируса, "судя по всему, склонило чашу весов в том, что касается рисков, в сторону снижения [темпов роста торговли], повысив вероятность более негативных итогов [2021 года]".

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