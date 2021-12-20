Филиал особой экономической зоны может появиться в Новой Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы обсуждают возможность создания филиала особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"У нас такая идея есть. Мы обсуждаем это с департаментом инвестиционной политики, чтобы филиал свободной экономической зоны создать на территории Новой Москвы. Мы ведем такие переговоры", - сказал Жидкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что в Новой Москве уже есть опыт создания небольшого технопарка "Индиго" без статуса ОЭЗ, который был совместно разработан и реализован с компанией А101. "Он уже полностью сегодня загружен резидентами: 50 площадок, каждый [резидент занимает] примерно по гектару, подвели сети, подвели дороги. А101 был собственником всех этих участков, все продал. И сегодня, по-моему, один участок всего остался. И все остальные объекты уже функционируют, и в основном там производство", - добавил Жидкин.