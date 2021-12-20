{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Казахстан договорились о совместном развитии транспортных коридоров

В частности, был подписан план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021-2030 годы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пакет документов подписан по итогам переговоров глав правительств России и Казахстана Михаила Мишустина и Аскара Мамина.

В частности, в присутствии премьеров был подписан план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021-2030 годы.

Также стороны подписали план совместных действий по развитию автомобильных пунктов пропуска через российско-казахстанскую государственную границу на период до 2021-2025 годов.

В присутствии Мишустина и Мамина был подписан и меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики РФ и Казахстана в области развития производственно-сбытовой инфраструктуры использования природного газа в качестве моторного топлива на маршруте Европа - Западный Китай, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Российский экспортный центр" и АО "Центр развития торговой политики QazTrade", а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между этими казахстанским АО и ООО "Интернет-решения" ("Озон").

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияМамин, Аскар Узакпаевич
Ретейлеры не ожидают дефицита вин после Нового года из-за требований к этикеткам
Читать полностью