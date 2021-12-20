ЦБ начнет в январе 2022 года проводить тестовые сделки с цифровым рублем

МОСКВА, 20 декабря /ТАСС/. Банк России начнет в январе 2022 года пилотировать операции с цифровым рублем, цифровая платформа уже готова. Об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

"Прототип платформы цифрового рубля готов. И сразу после январских праздников, в январе, мы начинаем пилотирование операций первого этапа с 12 банками", - сказала она.

Ранее сообщалось, что согласно проекту основных направлений цифровизации финансового рынка РФ на период 2022-2024 годов, развитие платформы цифрового рубля будет поэтапным - с постепенным расширением круга подключенных участников и видов доступных операций, рассказали в ЦБ.

Первый этап тестирования платформы будет запущен в 2022 году, в рамках которого будут подключены кредитные организации и реализованы С2С-операции (от потребителя к потребителю). Второй этап тестирования предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций потребителей с бизнесом (С2B), бизнеса с бизнесом (B2B), бизнеса с государством (B2G) и так далее.

Затем Банк России намерен подключить финансовых посредников, финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и другие), а также внедрить офлайн-режим и обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам - нерезидентам.