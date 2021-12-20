Строительство двух МФЗ завершили на 23-м км трассы М-11 "Нева"

ТАСС, 20 декабря. Строительство двух многофункциональных зон (МФЗ) нового типа завершилось на 23-м км трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург ("Нева"), передает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии по случаю завершения строительства приняли участие председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов и генеральный директор "Северо-Западной концессионной компании" ("СЗКК") Лортиуа Гилан.

Проект реализован "Лукойлом" совместно с концессионером головного участка автомагистрали М-11 "Нева" (15-58 км) "СЗКК" при поддержке государственной компании "Автодор".

Дорожное покрытие на МФЗ выполнено с использованием резиноасфальтобетонов, разработанных специалистами "Лукойл", срок эксплуатации такого покрытия составляет 12 лет.

О многофункциональных зонах

На прилегающей к МФЗ территории организованы площадки с уличными спортивными тренажерами, детские игровые комплексы, зоны для пикника и летнее кафе, а также парковки для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, действует зона воркаута. МФЗ предусматривает обновленные интерьеры и расширенную зону посадки, а также систему самообслуживания, когда клиент может не только оплатить топливо и товары в магазине, но и выбрать блюда в кафе по меню, не прибегая к услугам операторов.

12 многофункциональных зон до 2024 года

В "Автодоре" сообщили, что до 2024 года планируется дополнительное размещение 12 МФЗ, что позволит снизить пробег между зонами сервиса в среднем до 55 км для пользователей автомобильной дороги.

Ранее "Лукойл" открыл четыре многофункциональные АЗС на скоростной автомагистрали М-11 - на участке между Тверью и Санкт-Петербургом. Сейчас на трассе М-11 "Нева" предусмотрено размещение 26 МФЗ, из которых 10 уже функционируют и еще две планируется разместить в декабре 2021 года на 477-м км М-11.

На трассе также размещено 14 электрозарядных станций на расстоянии до 150 км. В 2021 году были введены в эксплуатацию две газозаправочные станции.