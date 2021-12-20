Ретейлеры не ожидают дефицита вин после Нового года из-за требований к этикеткам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Ретейлеры не ожидают дефицита вин после Нового года из-за изменений в законодательстве, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

20 декабря газета "Ведомости" сообщила, что часть вин может исчезнуть с полок магазинов сразу после Нового года из-за того, что производители не успели привести упаковку в соответствие с требованиями федерального закона, который вступает в силу с 1 января 2022 года.

"Крупнейшие торговые сети заблаговременно начали работать с ассортиментом, чтобы исключить поставки продукции с маркировкой, не соответствующей требованиям федерального закона. Таким образом, риска возникновения проблем с оборотом или дефицитом в категории вин на настоящий момент, а также после Нового года мы не ожидаем", - сказал Караваев.

Также источник ТАСС в отрасли подтвердил, что участники рынка подготовили продукцию к новым требованиям и "никаких проблем быть не должно".