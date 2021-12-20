В ЦБ сообщили, что SWIFT не заявляла о планах отключить Россию от системы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заявлений об исключении России из международной межбанковской системы SWIFT не было, это было бы невыгодно регуляторам и другим станам - участницам системы. Об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

"SWIFT - это кооператив, там участвуют больше 100 стран. Никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет. Мы надеемся, что это и не случится, потому что это невыгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны", - ответила первый замглавы регулятора на вопрос журналистов о возможности отключения РФ от SWIFT.

"С точки зрения системы передачи финансовых сообщений мы видим, что она [SWIFT] крайне востребована, хорошо работает в России, и это уже 27% от операций, которые внутри России проходят в формате SWIFT", - добавила она.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В начале декабря газета The New York Times сообщила, что США могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину. Однако на практике ввести санкции будет непросто, а эффект от таких мер может оказаться не достаточным для того, чтобы повлиять на действия Москвы. В числе рестрикций упоминалось возможное отключение России от SWIFT.