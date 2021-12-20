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Nikkei: Toyota в январе приостановит работу семи производственных линий в Японии

По данным издания, это связано с нехваткой деталей

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor из-за нехватки деталей будет вынужден в январе приостановить работу семи производственных линий на пяти расположенных в Японии заводах. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei.

Сведений о том, сколько дней продлится приостановка, не приводится. Между тем сложившаяся ситуация приведет к сокращению расчетного объема выпуска автомобилей Toyota на порядка 20 тыс. единиц, подчеркивает Nikkei.

Ранее телеканал NHK сообщил о том, что Toyota c 20 по 22 декабря приостановит работу двух своих предприятий в Японии.

12 ноября Toyota заявила о том, что впервые с мая 2021 года все ее 14 заводов в Японии начали функционировать в обычном режиме благодаря решению проблем с обеспечением поставок деталей комплектующих. Ожидалось, что в декабре мировые объемы производства автоконцерна составят рекордные для этого месяца 800 тыс. автомобилей.

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