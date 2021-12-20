В Пензенской области бюджет на 2022 год приняли во втором чтении с дефицитом в 5%

ПЕНЗА, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли в понедельник бюджет региона на 2022 год во втором, окончательном, чтении с дефицитом в 3,5 млрд рублей, что составляет 5% от доходной части. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"С учетом доработки законопроекта ко второму чтению объем доходов бюджета Пензенской области на 2022 год составит 69 млрд 10,4 млн рублей, расходов - 72 млрд 540,8 млн рублей, дефицит бюджета - 3 млрд 530,4 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Ко второму чтению доходы бюджета увеличились на 2,6 млрд рублей, расходы - на почти 4,3 млрд рублей, что связано с уточнением безвозмездных поступлений в бюджет региона и перераспределением объемов финансирования по ряду статей расходов. Дополнительные средства будут направлены на организацию бесплатного горячего питания для школьников, создание современных спортивных площадок, поддержку сельхозпроизводителей, борьбу с пандемией коронавируса, ремонт Мокшанского детского дома-интерната и Пензенского дома ребенка.

Бюджет Пензенской области на 2021 год был принят депутатами во втором и окончательном чтении с профицитом в 1,3 млрд рублей. С учетом поправок, внесенных в декабре, доходная часть бюджета составляет 75,6 млрд рублей, расходы - 75,7 млрд рублей, дефицит - 73 млн рублей.