"Россети Центр" с 2019 года сократила частоту нарушений в энергоснабжении на 37%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Центр" (входит в группу "Россети") уменьшила частоту нарушений в энергоснабжении потребителей с 2019 по 2021 год на 37%. При этом длительность перерыва сократилась на 44%, сообщил в ходе пресс-конференции глава компании Игорь Маковский.

"Для нас, безусловно, частота перерывов в энергоснабжении потребителей и длительность этих перерывов - это важнейшие наши показатели. Они направлены на профильное, качественное оказание нашей услуги. Невозможно что-либо делать и менять, если мы не умеем качественно обеспечивать надежным энергоснабжением. За три года мы снизили длительность нарушений в энергоснабжении на 44% и на 37% частоту перерывов", - пояснил он.

Маковский добавил, что средняя продолжительность перерывов в энергоснабжении за три года сократилась с 2,5 часа до 1,5 часа. "Есть отдельные случаи, где нарушения длятся 4-5 часов, но это локальные случаи с какими-то негативными и аномальными природными явлениями", - сказал он.

"Россети Центр" включает 11 филиалов: "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго", "Курскэнерго", "Костромаэнерго", "Липецкэнерго", "Тверьэнерго", "Смоленскэнерго", "Орелэнерго", "Тамбовэнерго", "Ярэнерго". Основным акционером компании являются "Россети" (50,2%).