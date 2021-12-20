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ЦБ намерен законодательно урегулировать новые правила обращения криптовалют в России

По мнению регулятора, российские граждане и бизнес имеют право приобретать и хранить криптовалюту, но не через отечественную инфраструктуру или посредников

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России намерен законодательно утвердить правила обращения криптовалют, рассказал журналистам в Госдуме заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

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"Я думаю, что мы будем решать вопрос через внесение изменений в законодательство. Будет более точное определение того, как могут обращаться криптовалюты", - сказал он, отвечая на вопрос, выступает ли ЦБ за запрет переводов средств со счетов граждан в российских банках на криптобиржи.

По мнению регулятора, российские граждане и бизнес имеют право приобретать и хранить криптовалюту, но не через отечественную инфраструктуру или посредников, добавил Чистюхин.

Помимо прочего, Банк России готовит доклад, в котором опишет свое видение на счет криптовалют на российском финрынке, сообщил он. "Я думаю, что мы в ближайшее время опубликуем доклад о криптовалютах. В этом докладе будут наши подходы, связанные с тем, какое место для криптовалюты мы видим на российском финансовом рынке. Даю подсказку - мы не видим место криптовалюте на российском финрынке", - заключил зампред ЦБ.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой.

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