Пассажиропоток аэропорта в Курске в 2021 году увеличится на 80%

КУРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта в Курске в 2021 году увеличится почти на 80% в сравнении с предыдущим годом и впервые превысит показатель в 100 тыс. человек. В 2022 году планируется, что пассажиропоток достигнет 150 тыс. человек, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации Курской области губернатор региона Роман Старовойт.

"В 2021 году мы побьем рекорд в новой истории Курского аэропорта - пассажиропоток превысит 100 тыс. пассажиров. На следующий год, исходя из расписания, которое предварительно согласовано, с учетом федеральных, региональных субсидий мы видим, что пассажиропоток может превысить 150 тыс. пассажиров", - сказал Старовойт.

Как отметили в пресс-службе администрации региона, пассажиропоток аэропорта в Курске в 2021 году уже достиг около 100 тыс. человек, что почти на 80% больше показателя 2020 года. В 2022 году в программу полетов аэропорта Курска вошли рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Симферополь, Сочи, Анапу, новыми направлениями станут Казань, Краснодар, Геленджик. На территории аэропорта продолжается обновление фасада здания аэровокзала, в 2023 году планируется обновить оборудование аэропорта, в том числе необходимое для приема самолетов в туманную погоду.

"Дальше нужно будет думать по новому зданию аэровокзала, мы ожидаем частную концессионную инициативу и все-таки реализовать проект по строительству нового здания аэровокзала, чтобы можно было комфортнее обслуживать большее число пассажиров", - добавил Старовойт.

Аэропорт Курска - авиатранспортный узел совместного базирования средств гражданской и военной авиации. В 2020 году пассажиропоток аэропорта Курска увеличился на 47% в сравнении с 2019 годом - перевозками воспользовалось более 56 тыс. человек.