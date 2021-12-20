"Лукойл" выкупил на прошлой неделе акции и АДР в рамках buyback на 1,83 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" на прошлой неделе выкупил 102,87 тыс. собственных акций на сумму 672 млн рублей в рамках buyback, а также 177,5 тыс. АДР на 1,16 млрд рублей, следует из сообщения компании. Это несколько меньше, чем в предыдущие недели.

Как следует из сообщения компании, всего на неделе - с 13 по 17 декабря - было выкуплено 102,874 тыс. акций по цене 6,529 тыс. рублей за штуку на Мосбирже. Кроме того, компания выкупила 177,5 тыс. американских депозитарных расписок по средней цене $89,08 за штуку. Таким образом, общий объем выкупа на прошлой неделе составил 1,83 млрд рублей. Выкуп акций осуществляет 100-процетная "дочка" "Лукойла" - Lukoil Securities Limited.

На неделе - с 6 по 10 декабря - "Лукойл" выкупил свои акции и АДР на сумму 2,49 млрд рублей, а на неделе - с 26 ноября по 3 декабря - на сумму 5,6 млрд рублей.

Программа buyback "Лукойла" стартовала с августа 2018 года. Компания выкупила акции в объеме 4,96% на общую сумму $3 млрд. Кроме того, дополнительно у миноритариев было выкуплено 19,5 млн акций в рамках публичной оферты за $1,6 млрд.

Крупнейшим акционером "Лукойла" является президент и основатель компании Вагит Алекперов с долей в 28,33% (размер доли указан по состоянию на конец 2020 года), за ним следует вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун с долей в 9,32%.