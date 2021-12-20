Банк России предложил привязать к ключевой ставке проценты по остатку на карте "Мир"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России предлагает начислять малообеспеченным гражданам проценты на остаток по карте "Мир" чуть ниже ключевой ставки. Об этом в понедельник на парламентских слушаниях сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Cнятие наличных и переводы до 15 тыс. рублей в месяц по данному продукту предлагается сделать бесплатными.

"Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте "Мир". В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тыс. рублей в месяц", - сказал он.

Данный продукт также может включать защиту суммы остатка от списания без подтверждения, добавил он.

Регулятор также напомнил о предложении создать специальный вклад для малообеспеченных людей, ставка по которому будет привязана к инфляции или ключевой ставке ЦБ на сумму не более 100 тыс. рублей.