Ретейлеры не ожидают дефицита мандаринов из-за ограничений поставок из Турции и Ирана

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские ретейлеры не ожидают дефицита мандаринов, винограда и некоторых других фруктов и овощей на фоне ограничения поставок с ряда предприятий Турции и Ирана из-за обнаруженных в продукции пестицидах, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию некоторых видов овощей и фруктов из Турции и Ирана. Под запрет попала продукция 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов из этих стран. Как пояснили в Роспотребнадзоре, в продукции обнаружили остаточные количества 12 пестицидов, десять из которых нельзя применять в России. По данным ведомства, к ввозу в Россию не допустили около 60 тыс. тонн турецкого винограда и более 10 тыс. тонн гранатов.

"На настоящий момент риска возникновения дефицита плодоовощной продукции нет. Торговые сети работают с несколькими поставщиками, что обеспечивает бесперебойность поставок и доступность продукции для потребителей", - сказал Караваев.

Он добавил, что опасная продукция не поступает в продажу.