В Татарстане запустили три новые установки на нефтеперерабатывающем комплексе "Танеко"

НИЖНЕКАМСК, 20 декабря. /ТАСС/. "Танеко" (нефтеперерабатывающий комплекс "Татнефти") в понедельник запустил установки газофракционирования, каталитической изодепарафинизации дизельного топлива и замедленного коксования в Нижнекамске, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Этот год для нас рекордный. Мы запустили три установки с вами [президентом Татарстана], одну без вас. И сегодня - три. Уже семь установок. Сейчас у нас свыше 25 установок. Индекс Нельсона мы сейчас имеем по компании около 10. Но на следующий год, после запуска КПА-2, до конца когда все запустим, то будет у нас свыше 11. Это будет означать, что в Татарстане самый насыщенный завод, самый передовой по технологиям и насыщенный технологиями в Европе", - сказал генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, обращаясь к главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Глава региона также отметил значимость проекта для республики. "Это 39 млрд рублей только в этом году инвестиций. Те комплексы, которые здесь построены, могут тиражироваться и на других объектах, как в масштабах нашей страны, так и за пределами. Я спросил, что даст изодепарафинизация дизельного топлива? Это EBITDA - 5 млрд. Это очень серьезно", - сказал Минниханов.

Об установках

Как сообщает пресс-служба ПАО "Татнефть", установка газофракционирования позволит расширить ассортимент выпускаемых нефтепродуктов АО "Танеко" различными газами - пропаном, пропан-бутаном, нормальным бутаном и изобутаном. Общая производительность - 350 тыс. тонн в год. "Установка каталитической изодепарафинизации дизельного топлива обеспечит выпуск дизельного топлива, в том числе арктического, в объеме до 1,3 млн тонн в год. Одно из главных конкурентных преимуществ дизтоплива "Танеко" - устойчивость к пониженным температурам", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что новая установка - это вклад "Татнефти" в государственную программу освоения Арктики.

Еще одна запущенная установка - установка замедленного коксования - вторая такая на "Танеко". По данным пресс-службы, она является почти точной копией первой УЗК. Сырьем новой установки выступают самые тяжелые и наименее ценные нефтяные фракции - гудрон.

"Запуск УЗК-2 позволит увеличить годовую производительность "Танеко" до 15,96 млн тонн с сохранением глубины переработки на уровне не ниже 99%. Производство нефтяного кокса удвоится и составит 1,28 млн тонн в год, производство дизельного топлива увеличится на 550 тыс. тонн в год", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что примененное при строительстве новых установок оборудование на 95% отечественного производства.

О "Танеко"

"Танеко" - нефтеперерабатывающий комплекс "Татнефти", введен в эксплуатацию в 2011 году. В ноябре нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" уменьшил переработку на 2%, до 1,39 млн тонн. С начала года объем переработки составил 11,879 млн тонн. В ноябре "Танеко" произвел 1,43 млн тонн нефтепродуктов, с начала года - 11,692 млн тонн.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 23% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 40% акций.