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ЦБ: некоторые банки оформляют вместо POS-кредита кредитную карту с более высокой ставкой

Подобная практика нарушает права и интересы потребителей, заявили в Банке России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Некоторые банки вместо POS-кредита (оформляется непосредственно в торговых точках для покупки конкретной вещи) оформляют кредитную карту со значительно более высокой ставкой. Подобная практика нарушает права и интересы потребителей, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Полная стоимость кредита, который оформляется для покупки товара в магазине, должна соответствовать ограничениям, установленным Банком России. Подмена вида кредита для завышения процентной ставки недопустима - об этом Банк России проинформировал все банки. Регулятор выявил, что некоторые банки обходят ограничения и оформляют потребителям вместо POS-кредита кредитную карту со значительно более высокой ставкой", - отмечается в сообщении.

При этом размер кредитного лимита по карте равен стоимости товара, а денег на руки покупатель не получает - они сразу перечисляются продавцу, уточнили в ЦБ.

"Банк России считает, что такие практики нарушают права и интересы потребителей", - подчеркнули в регуляторе.

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