Завершился первый этап модернизации Костромской ГРЭС

КОСТРОМА, 20 декабря. /ТАСС/. Модернизация энергоблока №8 Костромской ГРЭС завершилась, блок проверен и готов к работе, в будущем на станции будет модернизировано еще семь энергоблоков. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В рамках беспрецедентного по объемам инвестиционного проекта завершена модернизация энергоблока на ГРЭС. <...> Церемония запуска объекта прошла одновременно в офлайн- и онлайн-формате, в ней приняли участие генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук, министр энергетики Николай Шульгинов и губернатор Костромской области Сергей Ситников", - говорится в сообщении.

В августе 2020 года Ситников и Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве. Объем инвестиций в проект модернизации Костромской ГРЭС составил 88 млрд рублей, как отмечает пресс-служба, это два с половиной годовых бюджета области. В течение семи лет на станции поэтапно будет модернизировано еще семь энергоблоков, мощность каждого из них увеличится на 30 МВт, в целом величина модернизированной мощности станции составит 2640 МВт.

"Костромская ГРЭС - это не только одна из крупнейших тепловых электростанций России, флагман региональной экономики, но и гарант социальной и экономической стабильности города Волгореченска и нашего региона в целом. Костромская ГРЭС формирует 14% в объеме отгрузки промышленного производства. Компания является надежным и эффективным поставщиком энергии в Единую энергетическую систему страны. Благодарю за то, что намерения, закрепленные в августе 2020 года в соглашении о сотрудничестве, воплощаются в жизнь", - приводит пресс-служба слова Ситникова.

Глава региона также отметил, что в результате модернизации Костромской ГРЭС валовый региональный продукт увеличится на 10%, в консолидированный бюджет Костромской области поступит дополнительно около 7 млрд налоговых платежей.