В Мурманской области зарегистрировали сотого резидента Арктической зоны РФ

МУРМАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Количество резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ) в Мурманской области достигло ста. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Сотый резидент - это проект по строительству туристическо-развлекательного комплекса в поселке Дальние Зеленцы. Заявленная сумма инвестиций составляет 65 млн рублей", - сказал Чибис. Губернатор отметил, что общий портфель инвестиций резидентов АЗРФ в Мурманской области уже превышает 128 млрд рублей и предполагает создание 4 100 рабочих мест.

Проекты резидентов АЗРФ в Мурманской области реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства, металлургии, транспорта и логистики, оказания услуг. Статус резидента АЗРФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.