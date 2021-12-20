Официальную группу "Яндекс Go" во "ВКонтакте" взломали

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Официальная группа "Яндекс Go" в социальной сети "ВКонтакте" была взломана злоумышленниками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня наша группа во "ВКонтакте" была взломана. Злоумышленники разослали некоторым подписчикам нашей страницы предложение с призывом принять участие в фейковом конкурсе. В сообщениях были ссылки на фишинговые сайты. Мы не имеем отношения к этому конкурсу и к этому сообщению", - отметили в компании.

В "Яндекс Go" принесли извинения подписчикам группы и уточнили, что фейковые сообщения были удалены через две минуты после рассылки.

"Сейчас мы совместно с "ВКонтакте" предпринимаем дополнительные меры по расследованию этого случая. Пользователям, которые получили такие письма, рекомендуем не переходить по ссылкам из них и ни в коем случае не отвечать на такие письма", - добавили в компании.