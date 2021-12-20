"Танеко" увеличит налоговые отчисления в федеральный бюджет в 2022 году почти в два раза

НИЖНЕКАМСК, 20 декабря. /ТАСС/. "Танеко" (нефтеперерабатывающий комплекс "Татнефти") увеличит отчисления в федеральный бюджет до 87,8 млрд рублей в 2022 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Илшат Салахов.

"Запуск установки УЗК-2 позволит нам увеличить объем переработки нефти на 3,5 млн тонн в год в 2022 году. Это дает дополнительные деньги в бюджет и РФ, и Республики Татарстан. Отчисления в Российскую Федерацию будут на уровне 87 млрд рублей. То есть увеличение практически на 37 млрд рублей. В Республике Татарстан это будет 5,6 млрд", - сказал Салахов.

Согласно приведенным им данным, налоги в бюджет РФ в 2021 году составят 49,6 млрд рублей, в 2020 году этот показатель был равен 43 млрд руб.

20 декабря "Танеко" запустил установки газофракционирования, каталитической изодепарафинизации дизельного топлива и замедленного коксования, которая стала второй для "Танеко". Запуск УЗК-2 позволит увеличить годовую производительность "Танеко" до 15,96 млн тонн с сохранением глубины переработки на уровне не ниже 99%. Производство нефтяного кокса удвоится и составит 1,28 млн т в год, производство дизельного топлива увеличится на 550 тыс. т в год.