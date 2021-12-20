Школьники еще пяти регионов РФ смогут обучиться языкам программирования

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Учащиеся школ Калужской, Оренбургской, Нижегородской, Тульской областей и Башкирии смогут принять участие в пилотном проекте по освоению языков программирования на бесплатных курсах, сообщается в понедельник на сайте Минцифры РФ.

Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Обучение ориентировано на школьников старше 14 лет, минимальная продолжительность курсов составляет 144 академических часа. С 2022 года проект по обучению школьников языкам программирования будет реализован во всех регионах РФ на двухгодичных курсах.

"Школьники из Калужской, Тульской, Оренбургской, Нижегородской областей и Республики Башкортостан смогут обучиться языкам программирования на бесплатных курсах в рамках пилотного проекта Минцифры России и Университета 2035. Запись на обучение доступна до 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Первый отбор регионов, участвующих в пилотном проекте, прошел в октябре 2021 года. Возможность пройти обучение за счет государства получили школьники Белгородской, Новгородской, Пензенской областей, Татарстана и Якутии.

"Учитывая спрос на новые обучающие программы, к пилотному проекту теперь подключились дополнительные регионы, которые определились по итогам дополнительного приема заявок. Таким образом, в 2021 году школьники десяти регионов могут записаться на один из 24 курсов и изучить такие языки программирования, как Python, C#, Java, PHP, C++ и JavaScript", - отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что каталоге проекта можно выбрать курсы от девяти образовательных организаций: Алгоритмика, Университет Иннополис, 1С-Образование, Фоксфорд, Кодемика, Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана, Мобильное электронное образование, Университет "Синергия" и Центр современных образовательных технологий и систем.

Пилотный проект по обучению школьников реализуется Минцифры России в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика".