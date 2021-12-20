В России разработали полностью биоразлагаемую упаковку для еды

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Первую упаковку для еды из ламинированного картона, которая разлагается в почве за полгода, разработали в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании OSQ в понедельник.

"Ламинированная крафтовая упаковка при попадании в землю разлагается на 100% в течение полугода и не имеет аналогов в России. Для сравнения, пластиковая пищевая упаковка начинает разлагаться в земле только через 400 лет. Продукция предыдущего бренда компании подвергалась разложению в условиях окружающей среды на 70%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, производство картонных контейнеров, стаканчиков и других видов упаковки налажено на заводе компании в подмосковном Видном. В будущем добавятся дополнительные мощности на заводе в Калининграде, инвестиции в строительство которого составляют 1,1 млрд рублей. Разработкой технологии занимался коллектив российских ученых, однако в пресс-службе отказались уточнить научную организацию, поскольку в настоящее время идет процесс патентования технологии.

Согласно расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), производители и импортеры ответственны за утилизацию тех товаров, которые произвели, и той упаковки, которую использовали при выпуске товаров на рынок. При этом у потребителей существует запрос на более экологичную упаковку в условиях увеличения объемов доставки еды.