Рост налоговых поступлений в Кабардино-Балкарию превысил 8% за 2021 год

НАЛЬЧИК, 20 декабря. /ТАСС/. Рост налоговых поступлений в бюджет Кабардино-Балкарии составил 8,1% за 11 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Казбек Коков на странице в "Instagram".

20 декабря он встретился с руководителем управления Федерального казначейства по КБР Шумахо Утижевым. Обсуждены предварительные итоги работы территориального органа за 2021 год и перспективы на предстоящий период.

"По итогам 11 месяцев текущего года через органы федерального казначейства в бюджеты всех уровней поступило более 88 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года - 81 млрд рублей. То есть, рост налоговых поступлений этого года на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, с этого года в бюджет региона идут и доходы от управления остатками Единого казначейского счета", - написал Коков.

Рост собственных доходов региона, по его определению, это важная составляющая при планировании социально значимых расходов: соцдоплат, зарплаты. "Это уже дало нам возможность повысить уровень заработной платы работникам бюджетной сферы. Продолжим работу в данном направлении и в следующем году", - добавил Коков.