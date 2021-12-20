Сеть платного приема вторсырья и аукционная площадка РОП появятся в России в 2022 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Проект по созданию платной сети пунктов приема вторсырья для граждан и аукционная площадка для утилизации по расширенной ответственности производителя (РОП) будут запущены в России в 2022 году. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба IT-компании "Большая тройка".

"Мы рады сообщить, что создали две совместные компании с нашими партнерами "КСП Капитал". Одна компания - ООО "Снова в дело" - займется развитием и продвижением трех проектов в области обращения со вторсырьем и отходами: непосредственно проектом "Снова в дело" - первой российской аукционной площадкой для вторсырья, входящим в него подпроектом Re-bin, или как мы его называем "Рябина", и проектом Smart Waste - единым агрегатором в сфере обращения с отходами промышленности, сельского хозяйства, строительства, сноса и грунтов. Вторая компания - ООО "Экотех" - займется комплексным развитием больших инфраструктурных цифровых проектов в области экологии. Уверены, что, объединив усилия, мы создадим самого сильного игрока на этом рынке", - заявил генеральный директор "Большой тройки" Артем Седов, чьи слова приводятся в сообщении.

В частности, проект "Рябина" предполагает создание сети пунктов приема вторсырья, где любой человек сможет сдать отходы на переработку и получить за это вознаграждение. Проект Smart Waste представляет из себя аукционную площадку, с помощью которой производители и импортеры смогут быстро найти компании, готовые утилизировать их отходы, и таким образом первые смогут реализовать расширенную ответственность производителя. Запуск проектов ожидается в 2022 году.

Как сообщалось ранее, "Большая тройка" запустила платформу для купли-продажи вторсырья "Снова в дело", она поможет частным лицам в раздельном сборе отходов и поспособствует созданию экономики замкнутого цикла. Аукционная площадка позволяет покупать и продавать ненужное вторсырье на конкурентных условиях. Платформа объединяет покупателей и продавцов вторсырья, перевозчиков, а также сопровождает всю сделку по передаче отходов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.