В ЦБ заявили, что большинство участников финансовых пирамид рассчитывают "сорвать куш"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Участники финансовых пирамид осознают, что участвуют в финансовой пирамиде, но рассчитывают "сорвать куш", сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"В принципе, он помолодел, участник пирамиды. Он стал больше понимать, что это финансовая пирамида, то есть большинство тех, кто участвует в финансовых пирамидах, - они понимают, что это финансовая пирамида, они надеются "сорвать свой куш", поучаствовать в возможности заработать. Это не обман, это именно участие в финансовой пирамиде", - сказал Лях, отвечая на вопрос об изменении портрета жертвы финансовой пирамиды.

Глава департамента также отметил, что людей стали активнее заманивать в финансовые пирамиды "не только на их собственные деньги", но и подталкивать к тому, чтобы они брали кредиты в микрофинансовых организациях, в банках, и несли их непосредственно в финансовые пирамиды.

"Последние 1,5 года <…>, во-первых, предлагают инвестиции якобы в финансовые продукты, это связано с увеличением информированности граждан вообще о финансовом рынке <…> и второе, это криптовалюта как средство платежей в пользу финансовых пирамид и криптовалюта как непосредственно инструмент, в который предлагают вкладываться", - пояснил Лях, отметив, что необходимо двигаться в сторону ограничения возможности нелицензированным Банком России организациям привлекать денежные средства якобы под инвестиции. "Такой сейчас запрет отсутствует", - добавил он.