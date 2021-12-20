МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Роснано" погасила очередной купон по облигациям. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании.

"АО "Роснано" выплатило купонный доход по облигации серии БО-002Р-04. Размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 90 343 546 рублей", - говорится в сообщении.

О ситуации с "Роснано"

Ранее "Роснано" объявило о проведенной закрытой встрече с кредиторами и крупнейшими держателями облигаций компании, на которой "обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". Сообщение вызвало негативную реакцию - котировки рублевых облигаций "Роснано" обвалились до уровня 70-90% от номинала.

Forbes со ссылкой на источники сообщал, что "Роснано" обсуждает с крупнейшими держателями возможность погашения облигаций, которые не обеспечены госгарантиями Минфина, с дисконтом 30-40% от номинала. При этом 1 декабря "Роснано" погасило бонды по облигациям без госгарантии серии БО-002P-01 на 4,5 млрд руб.