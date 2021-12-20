Royal Dutch Shell с января будет называться Shell

ТАСС, 20 декабря. Компания Royal Dutch Shell сменит название на Shell в январе 2022 года. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте корпорации.

"Правление приняло решение изменить название компании на Shell plc, которое будет внедрено в январе 2022 года, об этом будет сделано дополнительное объявление", - говорится в пресс-релизе.

10 декабря агентство Reuters сообщило, что акционеры Royal Dutch Shell поддержали предложение о переносе ее штаб-квартиры из Нидерландов в Великобританию. Окончательные результаты должны быть объявлены позднее, однако, по данным агентства, обладатели 58% акций Shell почти единогласно высказались за перенос штаб-квартиры в Лондон в рамках существенных структурных преобразований внутри компании.