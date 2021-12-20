Быстровозводимые комплексы создадут в Норильске для размещения строителей

ТАСС, 20 декабря. ГМК "Норникель" построит в Норильске быстровозводимые комплексы для расселения строителей, которые будут работать на объектах по программе развития города. В 2022 году там разместят около 10 тыс. рабочих, сообщил в понедельник старший вице-президент "Норникеля", руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, выступая на совещании "О ходе реализации комплексного плана социально-экономического развития города Норильск" в Совете Федерации.

"Для обеспечения быстрого старта проектов "Норникель" принял беспрецедентные решения - своими силами и за свой счет строить быстровозводимые жилые комплексы для строителей. Это не просто вагончики, это жилые комплексы, можно сказать, город со столовыми, медицинскими пунктами, тренажерными залами и полноценной инфраструктурой, которая позволит в 2022 году разместить свыше 10 тыс. только строителей", - сказал он.

Ранее правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в соответствии с которым в городе построят более 70 новых многоквартирных домов, расселят 40 аварийных, а также обеспечат выплаты 1 860 семьям на покупку жилья.

В феврале 2021 года подписано четырехстороннее соглашение между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией о социально-экономическом развитии Норильска. Был определен объем совместного финансирования развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, который планируется включить в комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в размере до 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей - из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - из средств "Норникеля".

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в городе сейчас не реализуют. Согласно ранее озвученным планам "Норникеля", до 2035 года будет построено около 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м.