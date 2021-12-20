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Вся лесозаготовительная техника в России будет оборудована системой ГЛОНАСС с 2023 года

Система позволит контролировать местонахождение техники, а также упросит работу с сопроводительными документами

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Рослесхоз планирует к началу 2023 года оборудовать всю лесозаготовительную технику системой ГЛОНАСС, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС руководитель ведомства Иван Советников.

"Следующий мощный виток развития - это 1 января 2023 года. <...> Мы планируем оборудовать всю технику лесозаготовительную ГЛОНАССом - это будет большое изменение в отрасли", - рассказал он.

Советников отметил, что система позволит контролировать местонахождение техники, а также упросит работу с сопроводительными документами - благодаря ГЛОНАСС некоторые функции будут работать автоматически.

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