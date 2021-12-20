Премьеры Казахстана и России обсудили сотрудничество в ЕАЭС и борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе встречи в Москве обсудили взаимодействие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также меры борьбы с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза, а также совместные меры по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик Казахстана и РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министры обсудили перспективы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, нефтегазохимической, энергетической, космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации. "Аскар Мамин отметил высокую динамику развития торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Россией на фоне активного восстановления национальных экономик двух стран", - пояснили в пресс-службе.

По итогам переговоров подписаны меморандум о сотрудничестве в области развития производственно-сбытовой инфраструктуры использования природного газа в качестве моторного топлива на международном транспортном маршруте "Западная Европа - Западный Китай", план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры указанного транспортного коридора и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021-2030 годы. Принята дорожная карта по развитию автомобильных пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу на период 2021-2025 годов. Казахстанский оператор по продвижению экспорта АО "QazTrade" заключил меморандумы о сотрудничестве с АО "Российский экспортный центр" и маркетплейсом Ozon.

Рабочие встречи

"В рамках рабочей поездки Аскар Мамин обсудил актуальные вопросы взаимодействия двух стран в цифровой, финансово-банковской и железнодорожной сферах с председателем фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом, председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. На встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым рассмотрены состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в обрабатывающей промышленности (фармацевтика, машиностроение, металлообработка, химическая промышленность), а также расширения торговли в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС", - уточнили в пресс-службе. В ходе встречи с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным премьер-министр Казахстана обсудил проекты сотрудничества в космической отрасли.