Международная ассоциация деловых медиа появится в России в 2022 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация деловых медиа появится в РФ уже в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества.

"Фонд развития медиа коммуникаций и информационного общества, издательская группа "Бизнес ньюс медиа" (издатель "Ведомостей") и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) подписали соглашение о взаимодействии в создании глобальной ассоциации деловых СМИ - Global Business Media Association. Ожидается, что уже к началу 2022 года Global Business Media Association обретет юридический статус", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас оргкомитет ассоциации проводит переговоры с потенциальными участниками партнерства. Среди них деловые СМИ, вузы, научные экспертные центры, которые специализируются на изучении различных отраслей экономики и исследовании разнообразных сфер жизнедеятельности человека в глобальном мире.

"Разрабатывая этот проект, мы преследовали цель консолидировать международный опыт, так называемые национальные best practices (лучшие практики - прим. ТАСС), и способствовать в рамках совместных ресурсов решению глобальных задач, ответам на вызовы, с которыми сталкивается человечество", - пояснил председатель попечительского совета фонда Иван Еремин.

В рамках соглашения фонд будет заниматься организационной и административной составляющей, связанной с созданием ассоциации. Информационную и аналитическую поддержку проекту окажет издательская группа "Бизнес ньюс медиа", научно-образовательную и академическую - МГИМО.