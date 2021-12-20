Экологическая госэкспертиза одобрила проект крупнейшего в Приморье завода минудобрений

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ), который входит в десятку крупнейших инвестиционных проектов России, получил положительное заключение государственной экологической экспертизы на производство метанола, сообщается в понедельник на официальном сайте предприятия.

В сообщении отмечается, что Росприроднадзор выдал положительное заключение государственной экологической экспертизы проекту по производству метанола на Находкинском заводе минеральных удобрений. Таким образом, положительные заключения экспертов получили все объекты инфраструктуры завода - очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, морской терминал и установка по производству метанола.

На площадке будущего завода идет строительство вспомогательной инфраструктуры: резервуар запаса питьевой воды готов на 36%, два участка подъездной дороги - на 47%. На каждом этапе строительства предприятие с помощью независимой лаборатории ведет мониторинг воздействия на окружающую среду.

"25 ноября мы получили санэпидзаключение о соответствии санитарно-защитной зоны завода нормативам. Размер санитарно-защитной зоны - 1 км во всех направлениях. В границы этой зоны не попадает ни жилая застройка, ни рекреационные территории", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора предприятия Виктора Гребенюкова.

Находкинский завод минеральных удобрений входит в десятку крупнейших инвестиционных проектов России, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 49 млрд рублей уже в период действия льготного режима территории опережающего развития. В октябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с властями Приморья и Амурской области оказать содействие инвесторам в строительстве заводов по производству метанола в Находке и Сковородине.