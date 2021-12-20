Чистая прибыль банков РФ в ноябре снизилась на 35%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль российского банковского сектора в ноябре 2021 года снизилась на 35% по сравнению с месяцем ранее и составила 151 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

"Чистая прибыль сектора сократилась до 151 млрд рублей с 231 млрд рублей в октябре, в том числе из за отрицательной валютной переоценки. Кроме того, финансовый результат октября был завышен из за восстановления резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов", - указывает ЦБ.

Всего за январь - ноябрь 2021 года банки заработали 2,25 трлн рублей чистой прибыли.

По данным регулятора количество прибыльных банков снизилось за месяц до 234 с 248, однако по итогам 11 месяцев доля прибыльных банков в активах сектора не изменилась и составила 98%. "Более 85% прибыли за 11 месяцев 2021 года получено системно значимыми кредитными организациями (СЗКО)", - отметил ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает, что к концу года прибыль банков РФ может дойти до 2,5 трлн рублей.