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ЦБ зафиксировал в ноябре рост "просрочки" в розничном портфеле банков

Она составила 15 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Рост просроченной задолженности в розничном портфеле российских банков в ноябре 2021 года оказался довольно существенным, составив 15 млрд рублей, или 1,5%. В октябре рост этого показателя составил 1,4%, говорится в материалах Банка России.

"В розничном портфеле рост просроченной задолженности был довольно существенным (рост на 15 млрд рублей, или 1,5%; в октябре рост составил 1,4%) и произошел главным образом в сегменте потребительских ссуд", - отмечается в документе.

Согласно данным ЦБ, рост розничного кредитования в ноябре замедлился до 0,9%, составив 213 млрд рублей. Месяцем ранее, в октябре, прирост портфеля кредитов физлиц составил 1,6% или 392 млрд рублей.

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