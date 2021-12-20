"Норникель" инвестирует в развитие энергоинфраструктуры до 2030 года 600 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" планирует инвестировать в развитие энергетической инфраструктуры на севере Красноярского края до 2030 года 600 млрд рублей. Такие данные содержатся в докладе старшего вице-президента компании Сергея Дубовицкого, представленном на совещании по развитию Норильска в Совете Федерации.

"Словом, беспрецедентная, [так] можно охарактеризовать нашу комплексную программу по модернизации энергетического хозяйства. Речь идет и о строительстве новых энергоблоков, новых объектов газотранспортной системы. Одних только линий электропередачи мы планируем построить более 1 тыс. км", - сообщил он, выступая на совещании.

Согласно данным презентации, объем инвестиций в реализацию проектов, расположенных на севере Красноярского края, может составить 600 млрд рублей до 2030 года. На эти деньги планируется, помимо прокладки новых ЛЭП, строительство четырех энергоблоков на двух ТЭЦ в Норильске, замена всех пяти гидроагрегатов на Курейской ГЭС, прокладка нового газопровода от Пеляткинского до Мессояхского месторождения и модернизация газопровода от Мессояхи до Норильска. Помимо этого, в рамках реализации программы в 2021 году была завершена замена семи гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.