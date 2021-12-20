"Газпром" вновь не забронировал мощности прокачки газа по Ямал - Европа

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на вторник. Это следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м. в сутки, однако они остались невостребованными.

Российский газовый холдинг начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с пятницы - на аукционе "на день вперед" "Газпром" тогда также не бронировал мощности, но на внутридневных торгах заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м. против 31,4 млн куб. м. в предыдущие дни. Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м. в субботу, 4,2 млн куб. м. в воскресенье и 3,8 млн куб. м. в понедельник.

"Газпром" в декабре предпочел посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по Ямал - Европе. В ноябре холдинг не стал заранее заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. В "Газпроме" тогда заявили, что могут оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе - на отдельную неделю или сутки.

Также сегодня "Газпром" забронировал на январь лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа по Ямалу - Европе. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м. в сутки, востребованными оказались только 19,28 млн куб. м.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м. газа в год.