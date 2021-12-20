В Греции считают, что энергокризис в 2022 году может обойтись потребителям в €350 млрд

АФИНЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Потребителям в Евросоюзе энергокризис в 2022 году может обойтись более чем в €350 млрд. Такое мнение выразил в понедельник министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас на заседании в Брюсселе совета министров энергетики ЕС.

Скрекас подчеркнул, что заседание проходит в критическое время из-за значительного повышения цен на электроэнергию и газ. "Если прогнозы специалистов рынка подтвердятся, то гражданам Европы придется заплатить более €350 млрд в 2022 году из-за роста цен на электроэнергию и газ. Перед лицом этой исключительной ситуации мы не можем оставаться пассивными. Должен быть создан единый централизованный европейский механизм для поддержки уязвимых домохозяйств, малых и средних предприятий", - сказал министр, слова которого приводит газета "Иефимерида".

Экологическая повестка

Скрекас отметил, что Греция полностью поддерживает пакет мер, направленный на сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году. Для достижения целей в сфере борьбы с климатическим кризисом Греция вынесла на общественное обсуждение первый национальный закон о климате, в котором содержатся конкретные меры, такие как запрет с 2030 года на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и запрет на использование в домах отопительных систем, работающих на мазуте.

Что касается участия судоходства в выбросах парниковых газов, то министр окружающей среды и энергетики отметил, что работа в этом направлении является ключевым приоритетом для Греции. По словам Скрекаса, "уже обеспечено финансирование в размере €250 млн для сокращения выбросов от судов в рамках комплексного плана по декарбонизации греческих островов на общую сумму €625 млн, который в ближайшем будущем будет представлен Европейской комиссии и Европейскому инвестиционному банку".