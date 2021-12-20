Россия за 11 месяцев увеличила в 2,95 раза поставки трубопроводного газа в Китай

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Поставки трубопроводного газа из России в Китай в январе - ноябре увеличились в годовом исчислении примерно в 2,95 раза, превысив 6,63 млн тонн. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, динамика оказалась выше, чем в январе - октябре, когда она составляла 2,64 раза. Общая стоимость закупок Китаем у России этого вида энергоносителя за 11 месяцев достигла $1,27 млрд (увеличение в 2,47 раза).

По данным ведомства, среди ключевых поставщиков трубопроводного природного газа Пекину первое место продолжает занимать Туркмения: за указанный промежуток времени КНР импортировала из этой страны 21,91 млн тонн на $6,09 млрд. На втором месте по объему поставок стоит Россия, за ней следуют Казахстан (4,02 млн тонн на $946,11 млн), Узбекистан (3,03 млн тонн на $737,74 млн) и Мьянма (2,79 млн тонн на $1,29 млрд).

Согласно опубликованной статистике, ведущим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) Китаю в январе - ноябре была Австралия (28,52 млн тонн на $13,98 млрд), за ней следуют США (8,05 млн тонн на $5,18 млрд), Катар (7,8 млн тонн на $3,75 млрд) и Малайзия (7,47 млн тонн на $3,33 млрд). Россия по импорту СПГ в КНР занимает шестое место (4,19 млн тонн на $2,45 млрд), уступая пятую строчку Индонезии (4,73 млн тонн на $2,42 млрд).

По статистике ГТУ, в 2020 году ведущим поставщиком трубопроводного газа для нужд экономики Китая была Туркмения, доля которой составила порядка 60% (20,7 млн тонн) от суммарного объема импорта этого энергоносителя Пекином. Россия за тот же промежуток времени экспортировала в КНР порядка 2,96 млн тонн на $636,34 млн.